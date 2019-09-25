أمير نجران: «جودة الحياة» عزز تنمية الإنسان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أن برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية 2030، ساهم في تعزيز تنمية الإنسان، وصناعة مجتمع حيوي، مشيراً إلى أن جميع السعوديين أسرة واحدة، فالوطن واحد، والدين واحد، خلف قيادة واحدة، نذرت نفسها لخدمة الوطن والمواطن.
واستعرض خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة راشد بن محمد آل منجم، الخطة التنفيذية لفرع المركز بالمنطقة، واطلع على تفاصيل برنامج «تبيان»، بالتعاون مع إدارة تعليم محافظة شرورة، وبرنامج «نسيج» بجامعة نجران، الذي يتضمن أنشطة حوارية وتدريبية تستهدف أبناء المجتمع.
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