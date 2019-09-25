شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات «مُشغّل» تغلق مسلخ «صمخ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

أغلقت بلدية صمخ، جنوب بيشة، مسلخ البلدية النموذجي لعدم التزام المشغل بالبنود التعاقدية، ومخالفته الاشتراطات الصحية والفنية.

وأوضح رئيس بلدية صمخ بندر الطلحية أنه تم إغلاق المسلخ بعد مخالفة المشغل للشروط الصحية والفنية، إضافة إلى عدم استجابته للإنذارات الموجة له.

وأضاف: لا توجد مسالخ أخرى في المركز، والموجود حاليا هي مطابخ، وقد تم التعميم عليها بشأن من لديه الرغبة في الذبح مراجعة البلدية وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة، مؤكدا إعادة تشغيل المسلخ بعد التزام المشغل بشروط العقد بشكل عاجل.