- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترامب ردًّا على إجراءات عزله: مطاردة نتنة لكن ستنعكس إيجابيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب ردًّا على إجراءات عزله: مطاردة نتنة لكن ستنعكس إيجابيًّا
متابعات الخليج 365 - متابعة
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان الكونجرس بدء إجراءات عزله.
وقال ترامب: إنه في حال أطلق خصومه الديمقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله، فإن هذا الأمر سينعكس إيجابيًّا على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية، متابعًا: الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيًّا لي في الانتخابات.
كما رفض ترامب الإجراءات التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لعزله من منصبه، معتبرًا إياها بأنها حملة مطاردة نتنة، و”أمر سيئ جدًّا”.
وفي وقت سابق، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونجرس سيمضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاسبته، مضيفة أنه يجب محاسبة الرئيس وما من أحد فوق القانون.
وأضافت بيلوسي: ترامب اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا الداخلية، وهذا خرق فاضح للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ردًّا على إجراءات عزله: مطاردة نتنة لكن ستنعكس إيجابيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.