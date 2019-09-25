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2019-09-25 المملكة تقدم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار متابعات الخليج 365 - واس أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار.

جاء ذلك على لسان معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إثر ترأس معاليه ‬وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.







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