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كراني والزعاق يكشفان تحركات العاصفة هيكا

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2019-09-25

كراني والزعاق يكشفان تحركات العاصفة هيكا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن العاصفة المدارية هيكا تسببت في هطول أمطار غزيرة في سلطنة عُمان صباح اليوم الأربعاء.

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ولفت الزعاق إلى أن العاصفة تسببت في أمطار ناحية جزيرة مصيرة مع رياح شمالية شرقية نشطة بسرعة ٣٢ عقدة وهبات تصل ٤٤ عقدة.

من جهتها، ذكرت الأرصاد العمانية أنه من المتوقع أن يصل الإعصار، الذي تم تصنيفه من الدرجة الأولى، إلى عدة مناطق أخرى في السلطنة خلال الساعات المقبلة.

أما خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، فأوضح أن الإعصار هيكا يتحرك إلى جنوب المنطقة الشرقية بمسافة 30- 50 كم، ومن ثم يتحرك غربًا في اتجاه الحدود اليمنية بعد ذلك يضعف ويتحول لمنخفض فجر الخميس.




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