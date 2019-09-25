إليكم رابط الضمان الإجتماعي لمعرفة موعد إيداع الدفعة الجديدة من…

رابط الضمان الإجتماعي، يعتبر هو أكثر ما يتم البحث عنه في الآونة الحالية في دولة المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لكي يتمكن المستفيدين من المساعدة المقطوعة من فحص موعد وتوقيت إيداع الدفعة الجديدة من الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هذا وتعتبر المساعدة من أبرز المساعدات المالية التي يتم تقديمها من قبل وزارة العمل لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تستهدف تلك المساعدة المواطنين من ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تمتلك دخل لها او الاسر التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المستفيدين من المساعدة المقطوعة عن توقيت إيداع الدفعة الجديدة، حيث لم يتم إيداع الدفعة الجديدة، وذلك بسبب لم يتم تحديده من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دولة المملكة، ويأمل الكثير من المستفيدين أن يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل الحاجة الماسة لتلك المساعدة وخصوصاً في هذا التوقيع، وذلك بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل تحقيق التوازن المالي والاقتصادي.

شروط الاستفادة من الضمان الإجتماعي

أن يكون عمر المستفيد 35 عاماً فأكثر أن يكون سعودي الجنسية أن يكون من ذات الاسر المحدود الدخل.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة