، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 23 قتيلاً ،

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان أمس بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر إلى 23 قتيلاً، وأكثر من 300 مصاب، وفقًا لما أعلنت مصادر إغاثية باكستانية.
وأوضح رئيس هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية، الجنرال محمد أفضل، في مؤتمر صحفي أن إقليم كشمير يُعد الأكثر تضررًا بالزلزال؛ إذ تضرر عدد من الطرق والجسور والمباني. مضيفًا بأن فِرق الهيئة هرعت إلى تلك المناطق لتقديم المساعدات، وإغاثة المتضررين، ونقل الجرحى إلى المستشفيات.
وقبل ذلك أوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10كيلومترات في مدينة جهلوم بإقليم البنجاب الشرقي، واستمرت هزته لنحو 10 ثوانٍ، عقبها هزات ارتدادية. وشعر بهزته سكان إقليم البنجاب، والعاصمة إسلام أباد، وأجزاء من أقاليم خيبر بختونخواه والسند وكشمير.
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 23 قتيلاًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-25
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان أمس بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر إلى 23 قتيلاً، وأكثر من 300 مصاب، وفقًا لما أعلنت مصادر إغاثية باكستانية.
وأوضح رئيس هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية، الجنرال محمد أفضل، في مؤتمر صحفي أن إقليم كشمير يُعد الأكثر تضررًا بالزلزال؛ إذ تضرر عدد من الطرق والجسور والمباني. مضيفًا بأن فِرق الهيئة هرعت إلى تلك المناطق لتقديم المساعدات، وإغاثة المتضررين، ونقل الجرحى إلى المستشفيات.
وقبل ذلك أوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10كيلومترات في مدينة جهلوم بإقليم البنجاب الشرقي، واستمرت هزته لنحو 10 ثوانٍ، عقبها هزات ارتدادية. وشعر بهزته سكان إقليم البنجاب، والعاصمة إسلام أباد، وأجزاء من أقاليم خيبر بختونخواه والسند وكشمير.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
01:40 AM
تضرُّر عدد من الطرق والجسور والمباني بإقليم كشمير
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان أمس بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر إلى 23 قتيلاً، وأكثر من 300 مصاب، وفقًا لما أعلنت مصادر إغاثية باكستانية.
وأوضح رئيس هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية، الجنرال محمد أفضل، في مؤتمر صحفي أن إقليم كشمير يُعد الأكثر تضررًا بالزلزال؛ إذ تضرر عدد من الطرق والجسور والمباني. مضيفًا بأن فِرق الهيئة هرعت إلى تلك المناطق لتقديم المساعدات، وإغاثة المتضررين، ونقل الجرحى إلى المستشفيات.
وقبل ذلك أوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10كيلومترات في مدينة جهلوم بإقليم البنجاب الشرقي، واستمرت هزته لنحو 10 ثوانٍ، عقبها هزات ارتدادية. وشعر بهزته سكان إقليم البنجاب، والعاصمة إسلام أباد، وأجزاء من أقاليم خيبر بختونخواه والسند وكشمير.
، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 23 قتيلاً ،
المصدر : الخليج 365
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