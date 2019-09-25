أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن التعميم المتداول بخصوص حصص النشاط في المدارس لم يصدر عن الوزارة، موضحة أن العمل مستمر في الوزارة على تطوير ساعة النشاط.
جاء ذلك بعد تداول تعميم، اليوم الثلاثاء، عن استعداد وزارة التعليم إلى إلغاء ساعة النشاط وتحويل النشاط الطلابي إلى حصتين في الأسبوع تدرج ضمن الخطة الدراسية وتحتسب ضمن نصاب المعلم.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدثة “التعليم”: التعميم المتداول بشأن حصص النشاط لم يصدر من الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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