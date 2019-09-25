توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون حالة الطقس غداً الأربعاء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من نجران والرياض وحائل والحدود الشمالية. في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
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