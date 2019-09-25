قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير – اليوم (الثلاثاء) – إن على دولة قطر أن تغير سياساتها التي بدأتها في عام 1996م.
وأكد الجبير – في حديث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – أن الدوحة مستمرة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي تمويل الإرهابيين. وأضاف أن قطر قدمت على سبيل المثال ملايين الدولارات لتنظيم حزب الله الإرهابي وميليشيات الحشد الشعبي في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: قطر مستمرة في تمويل الإرهابيين وعليها أن تغير سياساتها التي بدأتها في عام 1996م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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