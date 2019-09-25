الجبير: قطر مستمرة في تمويل الإرهابيين وعليها أن تغير سياساتها التي بدأتها في عام 1996م

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير – اليوم (الثلاثاء) – إن على دولة قطر أن تغير سياساتها التي بدأتها في عام 1996م.

وأكد الجبير – في حديث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – أن الدوحة مستمرة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي تمويل الإرهابيين. وأضاف أن قطر قدمت على سبيل المثال ملايين الدولارات لتنظيم حزب الله الإرهابي وميليشيات الحشد الشعبي في العراق.