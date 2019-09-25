عاجل اليمن : وصول ”السيد” إلى مسقط لبحث مصير جثة صالح والإفراج عن عائلته المختطفين .. والسلطان قابوس يتدخل ويثلج صدور المؤتمريين

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ”السيد” إلى مسقط لبحث مصير جثة صالح والإفراج عن عائلته المختطفين .. والسلطان قابوس يتدخل ويثلج صدور المؤتمريين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد الى سلطنة عُمان في زيارة تبحث فيها مع مسؤولين عمانيين وآخرين يمنيين تطورات الملف اليمني.

وبحسب مصادر مطلعة فإن السيد ستبحث الوساطة العُمانية ومبادرة السلطان قابوس بن سعيد حول الاسرى من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المعتقلين لدى جماعة الحوثي، وهم محمد نجل شقيقه محمد عبد الله صالح وعفاش، نجل طارق محمد عبدالله صالح .

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وبحسب المصادر فإن محمد وعفاش، لا زال محتجزين لدى جماعة ولم يتم الافراج عنهم، بناء على وساطة السلطان قابوس.