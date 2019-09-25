“الإحصاء”: ارتفاع عدد سكان المملكة 2.4% مقارنة بالعام الماضي

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أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع سكان المملكة في النصف الأول من العام الجاري (2019) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2018).

وارتفع عدد سكان المملكة مع نهاية النصف الأول من 2019 إلى 34.22 مليون نسمة، مقارنة بـ 33.41 مليون نسمة في الفترة نفسها من 2018، أي بنسبة ارتفاع 2.42%.

ويشكل المواطنون والمواطنات ما نسبته 61.7% من إجمالي عدد السكان بعدد 21.1 مليون نسمة، في حين يمثل غير السعوديين ما نسبته 38.3% من إجمالي عدد السكان..؛ إذ يبلغ عددهم 13.1 مليون نسمة.

