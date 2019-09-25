︎ :
.
حذر تقرير صادر عن مختصين في الشؤون الصحية والطبية، من يعملون في ساعات متأخرة من الليل بأنهم عرضة للإصابة بعدة أمراض على المدى البعيد، بسبب تغير الساعة البيولوجية لديهم.
وأوضح التقرير وفقاً لموقع “ميديكال نيوز توداي”، أن الحرمان من النوم أو تغير العادات اليومية قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة، وربما يؤدي إلى مجموعة من الأمراض التي تحدث غالباً بسبب اضطراب جهاز المناعة.
وذكر التقرير أن الكثير من أصحاب الدوامات الليلية يعانون من أعراض الصداع والأرق واضطرابات الهضم، كما أنهم عرضة للإصـابة بأمراض كالقرحة وبعض أنواع السرطان وأمراض السمنة والتهاب الأمعاء، حيث تتأثر الخلايا المناعية في الأمعاء بتأثر الساعة البيولوجية.
ولفت إلى أن السهر ليلاً يحدث اضطرابات قد تؤدي في العديد من الحالات إلى التهاب حاد وانتهاك حاجز الأمعاء وتراكم الدهون.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير.. العمل ليلاً يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.