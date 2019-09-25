︎ :
.
تؤثر أمراض اللثة على الأسنان وعظامها، ومن أعراضها اللثة المنتفخة أو النزفية، إضافة إلى حساسية الأسنان ورائحة الفم الكريهة.
ومن أجل تفادي أمراض اللثة يقدم موقع “لايف سترونغ” مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية قد تساعد في التخلص منها:
اغسل أسنانك يوميا في مدة تتراوح بين 3 إلى 4 دقائق، ويفضل بعد كل وجبة أو وجبة خفيفة.
شرب الكثير من المياه للتخلص من البكتيريا أو جزيئات الطعام الإضافية التي قد تبقى في الفم، من خلال استخدم غسول الفم لقتل أي بكتيريا موجودة في الفم، لذا يجب عليك البحث عن مكونات مثل الكلوريد (cetylpridinium chloride) أو بروميد (domiphen) عند شراء غسول الفم فكلا المكونين يزيلان بلاك الأسنان.
استخدام فرشاة الأسنان لمدة 3 أشهر. ابحث عن شعيرات مكسورة أو منحنية عند شراء فرشاة الأسنان الجديدة. كما لابد أن يكون فرشاة أسنان إضافية في متناول اليد. خزن واحدة في درج مكتبك في العمل، أو ضع واحدة في سيارتك.
لا تنس تدليك خط اللثة مع فرشاة الأسنان الخاصة بك لتخفيف وإزالة البلاك. فهذه العملية تزيد الدورة الدموية التي تجلب الأكسجين إلى اللثة، مما يجعلها أكثر صحة وقوة.
اجعل أسنانك أقوى من خلال حصولك على كميات عالية من فيتامين د في نظامك الغذائي، وشرب الكثير من الحليب..، مع تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن والجبن واللوز.
كانت هذه تفاصيل خبر تغلب على أمراض اللثة.. بـ”طريقة منزلية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.