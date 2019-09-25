فيديو متداول.. سائق في حالة «سُكر» يدهس شخصاً ويفر هارباً بكورنيش جدة

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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر حادثة دهس بالواجهة البحرية بمحافظة جدة، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بكسور في القدم.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء تجمع مجموعة أشخاص حول مركبة، وعند محاولتهم استيقافها قام قائدها بالهرب ودهس شخص أصيب بكسور في قدمه”.

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وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط قائد المركبة ومعه شخصين..، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على قارورة بها عرق مسكر وأتضح أنهم في حالة سكر.

ولم يتسن لصحيفة “تواصل” التأكد من مصداقية الفيديو ومكان وزمان الواقعة.



