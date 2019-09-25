«الزعاق» يكشف آخر مستجدات العاصفة «هيكا»

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كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء آخر المستجدات عن العاصفة المدارية “هيكا ” والتي ستتأثر بها مباشرةً سلطنة عمان .
وقال “الزعاق ” اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تتطور العاصفة هيكا إلى إعصار..، مؤكداً أنها تبعد الآن مسافة 300 كم عن السواحل العمانية .
وقال ” مازال هيكا في حيز العاصفة المدارية ومن المتوقع أن تتطور إلى إعصار لوجود الضخ الرطوبي
وأضاف : يبعد الآن قرابة300كم عن سواحل سلطنة عمان وحوافها تبعد180كم عن السواحل .
وتابع : مازالت نشطة وتواصل تحركها غرباً باتجاه محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ومن المتوقع أن تأثر مساء على جزيرة مصيرة ورأس مدركة .
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