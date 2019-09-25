حساب المواطن يوضح حقيقة صرف زيادة في مبالغ الدعم

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كشف برنامج ” حساب المواطن ” حقيقة الأنباء المتداولة، عن وجود زيادة قريبة على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.
وعن ذلك، أوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه لا توجد زيادة في قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة.
حيث أشار إلى أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، إذا كانت ” أكبر أو أقل من 18 عامًا ” وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.
كما ذكر أن المستفيدين من الدعم يمكنهم معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
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