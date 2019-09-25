مندوب مزيف ينصب على أصحاب المحلات.. بهذه الطريقة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لواقعة تعرض مواطن لعملية نصب، بعدما أوهمه شخص أنه مندوب لشركة كبرى.

وأظهر المقطع شخصاً وهو يحاول إقناع المواطن صاحب أحد المحلات التجارية بأنه مندوب لشركة تعمل في مجال الحماية والادخار، ثم أخذ منه مبلغاً مالياً.

وناشد المواطن الجهات المعنية بالتدخل للقبض على المندوب المزيف، حتى لا ينصب على مواطنين آخرين.

