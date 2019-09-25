انطلاق أعمال ملتقى شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

انطلقت أعمال ملتقى الرئاسة لإبراز الخدمات المقدمة خلال موسم الحج 1440 في الحرمين الشريفين بمكتبة الحرم المكي الشريف التي تستمر حتى الغد، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية المشرف على مكتب السديس الدكتور سعد محمد المحيميد، وعدد من وكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدين ومديري العموم ومساعديهم، ومشاركة منسوبات وكالة الرئاسة للشؤون النسائية عبر الاتصال الرقمي.

9 جلسات

يشتمل الملتقى على 9 جلسات يشارك فيها وكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات العامة ومساعديهم بهدف إبراز جهود حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من زوار وعمار. وانطلقت أولى جلسات الملتقى بعنوان «إدارة الابتكار وتسخير التقنية والإعلام في خدمة الحرمين الشريفين» بمشاركة المستشار الإعلامي للرئاسة فهيم الحامد، ومدير إدارة التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية والرئيس التنفيذي لمكتب منافع للاستشارات عمار عبدالله عطار، وأدار الجلسة مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال هاني حسني حيدر. وفي بداية الجلسة أوضح سنان تركستاني، أن مشروع ترجمة خطبة عرفة بدأ عام 1439 وحقق نجاحا منذ أول أعوامه ووصل عدد اللغات للعام الماضي 6 لغات حية بالإضافة للترجمة بلغة الإشارة، من جهته، أضاف عمار عطار أن الرئاسة لها جهود ابتكارية تصب في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإسهامات عدة تقدم في الحرمين الشريفين، وقال «من خلال تجربتي في موسم رمضان والحج شعرت بالمتابعة والحرص في تنفيذ المبادرات النوعية لقاصدي الحرمين الشريفين».

خطب الحرمين بـ10 لغات

انطلقت بعد ذلك أعمال الجلسة الثانية بعنوان «اللغات والترجمة وأثرها في وصول الخدمات لضيوف الرحمن ومشروع ترجمة خطبة عرفة» برئاسة مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال هاني حسني حيدر، وبمشاركة كل من الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية أحمد عبدالعزيز الحميدي، ومدير الإدارة العامة للغات والترجمة عماد طه باعقيل. وأوضح الحميدي أن خطب الحرمين تترجم حاليا بـ10 لغات، مبينا أن الترجمة يعمل عليها كوادر متخصصة ضمن «مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية».وأضاف الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية أنه استفاد من مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج عام 1440 أكثر من مليوني مستفيد حول العالم، بالإضافة لترجمتها بلغة الإشارة.

بعد ذلك بين مدير الإدارة العامة للغات والترجمة عماد طه باعقيل، أن عدد المستفيدين من خدمات اللغات والترجمة أكثر من 10 ملايين مستفيد.

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مكتبات الحرمين

انطلقت بعد ذلك الجلسة الختامية من الملتقى والتي حملت عنوان «مكتبات الحرمين وإثراء التجربة الثقافية لحجاج بيت الله الحرام» بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية عبدالرحمن الشهري، ومدير الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية مدير مكتبة الحرم المكي الشريف أحمد فهد الشويعر، كما أدار الجلسة سعادة مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال هاني حسني حيدر.

وفي بداية الجلسة بين الشهري أن مكتبة الحرم المكي الشريف تتجه إلى المخطوطات الرقمية ليستفيد منها طلبة العلم حول العالم أجمع.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية أحمد الشويعر، أن مكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام من أهم المعالم التي يحرص العمار والحجاج على زيارتها لاحتوائها على العديد من المخطوطات التاريخية والمجلدات العلمية والكتب في كافة العلوم والفنون وبمختلف اللغات، حيث يصل عدد الزوار في الموسم إلى «900 ألف زائر». واختتم بعد ذلك مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال هاني حيدر جلسات اليوم الأول من «ملتقى الرئاسة لإبراز الخدمات المقدمة خلال موسم الحج 1440 في الحرمين الشريفين».