احتفلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وذلك في مقر المديرية بالمحافظة. وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير صحة بيشة سعيد جابر القحطاني كلمة أشاد خلالها بما ينعم به دوت الخليج والمواطن في هذه البلاد المباركة من نعم في مقدمتها نعمتا الأمن والأمان، مجددا الولاء والانتماء لهذا البلد المعطاء وطن المحبة والخير والسلام، رافعا التهاني والتبريكات باسمه واسم منسوبي صحة بيشة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي كافة بهذا اليوم المجيد. وتضمن الحفل إلقاء العديد من القصائد والفعاليات، ومشاركة العديد من الفرق الشعبية بعدد من الرقصات التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة، ومجموعة من طالبات الابتدائية الخامسة. وفي ختام الحفل تم تقديم شهادات التقدير لبعض المنشآت الصحية والتي حازت على مراكز متقدمة في قياس مؤشر تجربة المريض على مستوى وزارة الصحة. كما احتفلت إدارة ومراكز القطاع الجنوبي بصحة بيشة باليوم الوطني الـ89 للمملكة وشارك في الاحتفالية الوطنية كل من: إدارة القطاع الجنوبي، ومركز صحي الحازمي، ومركز صحي الحيفة، ومركز صحي مهر، ومركز صحي واعر، ومركز صحي الغفرات، ومركز صحي البهيم ومركز صحي القوباء. من جانب آخر، أكمل القطاع الجنوبي بصحة بيشة استعداداته للمشاركة في حفل بلدية الحازمي الذي سيقام احتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وذلك في يوم الخميس27 /1 /1440، تتمثل المشاركة بإقامة جناح محاط بأكثر من 22 لوحة عن اليوم الوطني وبعض البرامج التوعوية الصحية «توعية، تدخين، ضغط، سكر، استشارات، تثقيف» وغيرها، وتتضمن اللوحات منشورات ومجسمات وهدايا وأعلاما وصورا للقيادة وسماعات وشاشة عرض، إضافة إلى عدد 2 إسعاف بطاقمها الطبي «طبيب، ممرض وسائق». ويشارك فيه 24 من إدارة القطاع والمراكز التابعة له. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة القطاع ستكون لمدة 5 أيام من الرابعة عصرا وحتى الـ11 مساء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة بيشة تكثف احتفالاتها باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.