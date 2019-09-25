30 ألف سعودي وسعودية يدرسون في المدارس الأجنبية بالرياض

كشفت إحصاءات حديثة اطلعت عليها «دوت الخليج»، وجود 183305 طالب وطالبة سعوديين يدرسون في المدارس الخاصة في الرياض، منهم 29772 طالب وطالبة يدرسون في المدارس الأجنبية.

عدد الطلاب غير السعوديين

وفقا للبيانات الرسمية لعدد المدارس والطلاب للعام 1441، فإن عدد الطلاب غير السعوديين الذين يدرسون في المدارس الخاصة بلغوا 80944 طالب وطالبة، منهم 61750 طالب وطالبة يدرسون في المدارس الأجنبية.

عدد المدارس

بينت ذات الإحصاءات عن وجود 477 مدرسة أهلية للبنين، و850 مدرسة أهلية للبنات في الرياض، بمجموع 1327 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس الأجنبية للبنين 211 مدرسة، و450 مدرسة للبنات، بمجموع 661 مدرسة، وبمجموع كلي لمدارس التعليم الخاصة 1988.

المجموع الكلي

بلغ المجموع الكلي لإجمالي عدد الطلاب الدارسين في المدارس الأهلية والأجنبية 264249 طالب وطالبة سعوديين وغير سعوديين، منهم 172727 طالب وطالبة يتعلمون في المدارس الأهلية، و91522 طالب وطالبة يتعلمون في المدارس الأجنبية.

افتتاح المدارس العالمية

تزايدت في السنوات الأخيرة افتتاح المدارس العالمية، وتوجه بعض الأسر السعودية إلى إلحاق أبنائهم بها، بحثاً عن تعليم متمكن ومتميز للغة الإنجليزية، إلا أن لها سلبيات مؤثرة وملموسة لدى طلابها، حيث يتمكنون جيدا من اللغة الإنجليزية، فيما يفقدون لغتهم الأم ومهارات اللغة العربية، كما تهمل بعض المدارس تخصيص حصص كافية للمناهج الشرعية.

سياسات تعليمية مرنة

حرصت وزارة التعليم على أن تنتهج سياسات تعليمية أكثر مرونة تجاه التوسع لمنح التراخيص للمدارس العالمية، حيث توفر هذه المدارس التعليم المناسب لأبناء وبنات الجاليات الأجنبية المقيمة في المملكة، وللكثير من الأسر السعودية التي تعود من الخارج ويواجه أبناؤها صعوبة في استكمال تعليمهم لبقائهم فترات طويلة خارج البلاد، أو حتى لكثير من الأسر الذين لم يعيشوا في الخارج قط، ولكن يرون في هذه المدارس مستقبل أفضل لأبنائهم.

الطلاب السعوديون في المدارس الأهلية

82517

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الطلاب السعوديون في المدارس الأجنبية

8999

20773

الطلاب غير السعوديين في المدارس الأهلية

10046

9148

الطلاب غير السعوديين في المدارس الأجنبية

25585

36165

بنين

بنات