2000 يشاركون في كرنفال اليوم الوطني 89 بفرسان

انطلقت احتفاليات فعاليات أهالي محافظة جزر فرسان، باليوم الوطني الـ89 الذي يقام هذا العام تحت شعار «همة حتى القمة»، بعد أن أنهت المحافظة استعداداتها، وكان المورث الشعبي «الشدة» حاضراً، كما تم تكريم أحد أبطال الحد الجنوبي وسط حضور تجاوز الـ 2000. موروث فرسان تتنوع الفعاليات المنفذة بين المسيرة الكرنفالية والشدة، والتي هي عبارة عن تجسيد لما كان يحدث في الفترة السابقة أيام الآباء والأجداد في فترة الصيف، حيث ينتقل الأهالي من فرسان المدينة إلى قرية القصار، وتعتبر كمصيف لأهالي فرسان، وتتواجد بها أشجار نخيل تتجاوز الـ 15000 نخلة فعاليات منوعة. انطلقت فعالية الماراثون الرياضي بالإضافة إلى خيمة الأسرة المنتجة وعروض الطيران الشراعي، وضم الحفل الرسمي للاحتفال العديد من الفقرات الوطنية وقصيدة شعرية للشاعر إبراهيم نسيب، ثم أوبريت المملكة العظمى شارك فيه العديد من الفنانين كما كان للأطفال النصيب الأكبر من الفعاليات. دعم غير ربحي أوضح المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني محمد جبران أبوعله لـ «دوت الخليج» أن الفعالية بإشراف وتنظيم بلدية جزيرة فرسان وتنفذها ناف المتقدمة لتنظيم المعارض والمؤامرات، ويشارك بها أكثر من جهة حكومية وأهلية غير ربحية، وكان للنساء حضور قوي في تنظيم الفعالية، كما تم تكريم أحد جنود الحد الجنوبي من قبل البلدية، وأضاف أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة في ظل قيادة رشيدة تسير في طريق الخير والنماء للوطن والمواطن، مقرونة بالحكمة والحزم والعزم. ذكرى دوت الخليج أكد محافظ فرسان حسن الحازمي أن ذكرى دوت الخليج تتجدد ليعيد إلى الأذهان هذا الحديث التاريخي المهم، فهو يوم محفور في ذاكرة التاريخ ووجدان المواطن السعودي بما تحقق في مسيرة الخير والنماء، والوطن اليوم يعيش بالعزة والتمكين بتوفيق الله ثم بحكمة قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده.



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