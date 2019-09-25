أمير عسير يزور قرى ومدارس ومزارع جبل بركوك في بارق

قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بزيارة للأهالي في قرى ومدارس ومزارع جبل بركوك بمحافظة بارق. وناقش أمير عسير خلال زيارته مستوى الخدمات المقدمة، وسبل تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، كما التقى عددا من الأهالي ومشايخ القبائل، واستمع إلى اقترحاتهم فيما يتعلق بالخدمات التنموية التي تحتاجها بارق والمراكز التابعة لها.



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