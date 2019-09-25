البارقي: اليوم الوطني ذكرى لملاحم غالية

أكد رئيس بلدية محافظة بارق، أحمد عوض البارقي أن اليوم الوطني ذكرى وطنية لمسيرة حضارة أسسها القائد الملهم وتوارثها الملوك.

وقال «يطيب لي في الذكرى الوطنية الغالية الـ89، أن أرفع باسمي ونيابة عن كافة منسوبي بلدية محافظة بارق أرقى وأجمل التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وإلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيـل باليوم الوطني التاسع والثمانين».

وأضاف «منذ أن صدحت تلك العبارة الخالدة (الملك لله ثم لعبدالعزيز) في أرض نجد والوطن السعودي ينمو وتشرق منه شمس الحضارة بتأسيس من وحدها على راية التوحيد، وهو القائد الملهم الملك عبدالعزيز والتي توارثها من خلفه نسل الملوك الأشاوس جميعا إلى أن تولى ملك الإنسانية وقائد النهضة التنموية والعمرانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي مضى على خُطى من سبقوه وحدد هدفه السامي عندما قال (هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك)، فقد كانت إحدى خطواته الرائدة عندما أسس ساعده الأيمن وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، وهي الرؤية التي تمضي بنا نحو آفاق التميز والنجاح في جميع المجالات».