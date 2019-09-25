14 برنامجا تعليميا تعزز الانتماء الوطني

فيما تنافست مدارس جازان على إبراز مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، أكد مدير تعليم جازان إبراهيم أبوهادي أنهم يسعون إلى تأهيل أبناء اليوم لبناء أجيال المستقبل.

فعاليات متنوعة

احتفلت إدارة تعليم جازان باليوم الوطني، حيث اشتملت الفعاليات على تعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات، وتسليط الضوء على جهود المؤسس الملك عبدالعزيز، وإقامة المعارض الفنية، والأركان التعليمية، والأنشطة المجتمعية.

مشاركات وطنية

حرصت إدارة تعليم جازان على تشجيع المواهب بالميدان التربوي، وأطلقت مسابقات وطنية بعنوان «همة التعليم قمة للوطن»، والتي تنوعت مجالاتها بأفضل مونتاج يبرز المنجزات الوطنية، وأفضل صورة جمالية للوطن، وأفضل تغريدة وطنية، وتنفيذ مرسم بالكورنيش الشمالي.

ونفذت مدارس جازان 14 برنامجا وطنيا.

امتنان وعرفان

أكد مدير تعليم جازان إبراهيم أبوهادي النعمي أن اليوم الوطني هو من أيام الامتنان والعرفان والولاء والعزة، بهمة حتى القمة، مؤكدا أن دوت الخليج يحمل على عاتقه قضايا الإنسان بأرجاء الأرض، وتتجمل البلدان بحضوره وريادته بكل المجالات المختلفة، رافعا التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية.

وحدة وتلاحم

قال المساعد للشؤون التعليمية ياسر دويري إن «الملك المؤسس قدم للعالم مملكة متماسكة، ونموذجا يحتذى به في وحدة الصف، وتلاحم القيادة مع الشعب، والتي تميزت بالأمن والأمان والتطور والازدهار، وصولا إلى عهد قائد المسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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إنجازات متواصلة

أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم أن المملكة تعيش حاضرا مزدهرا في ظل القيادة الرشيدة، وعصرا مليئا بالإنجازات المتواصلة بكل المجالات، مشيرة إلى أن الرؤية الطموحة ستقدم نموذجا رائدا للعالم، ومستقبلا مشرقا للمملكة.

تعليم جازان يتزين بلون دوت الخليج

مدارس جازان تعزز الانتماء الوطني

تعليم جازان يطلق احتفالاته لليوم الوطني

14 برنامجا وطنيا بمدارس جازان

معارض فنية وفعاليات متنوعة بالاحتفالات

أمير جازان بالنيابة يرعى حفل التعليم