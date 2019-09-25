محافظ بارق: رحلة كفاح وإنجازات متتالية

رفع محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، وإلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ولكافة الأسرة الحاكمة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89. وقال«تأتي هذا المناسبة وكلنا فخر واعتزاز باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، في رحلة مليئة بالكفاح والإصرار والعزيمة حتى أضحت المملكة اليوم إحدى الدول المتقدمة». وأضاف «بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة أصبحت الإنجازات متتالية على صعيد التنظيم الإداري والحكومي، مع متابعة متطلبات المجتمع، ومد يد العون لجيل الشباب، والسهر على كل ما يخدم الدين والوطن، والاهتمام بالجانب النهضوي الموازي لما تعيشه المنطقة من طفرة صناعية وتعليمية متماشية مع رؤية 2030، نسأل المولى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة».



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