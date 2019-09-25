72 مليونا لمشاريع بلدية في عسير

وقع أمين منطقة عسير وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة عددا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 72 مليون ريال، وأوضح الحميدي بأن العقود شملت مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ببلدية الحازمي بقيمة بلغت 6.499.600 ريال، ومشروعات تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين ببلديات وادي بن هشبل، محايل عسير، الساحل، وسراة عبيدة، بقيمة بلغت 34.039.957 ريالا، بجانب إنشاء ممرات للمشاة ببلدية الساحل بتكلفة قدرت نحو 599 ألف ريال، فيما جاء مشروع سوق الخضار ببيشة بقيمة بلغت 5.011.000 ريال. وكان نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات والملاعب بنحو 6.390.734 ريالا موزعة على بلديات وادي بن هشبل، وبحر أبوسكينة. وشملت المشروعات إنشاء ساحات بلدية في المجاردة بقيمة وصلت 2.535.546 ريالا، فيما جاء مشروعا استكمال إنشاء المركز الحضاري ومبنى البلدية في بلقرن بقيمة بلغت 3.564.000 ريال، وقدرت تكلفة مشروع استكمال مبنى البلدية في الساحل قرابة 1.558.169 ريالا. فيما كلف مشروع دراسة تطوير وتحسين الشوارع وممرات المشاة بالأحياء السكنية بمدينة أبها نحو 6.615.000 ريال.



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