أمير نجران يستقبل مدير فرع مركز المؤسس للحوار الوطني

نوه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بما يحققه برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030، في تعزيز تنمية الإنسان، وصناعة مجتمع حيوي. وأكد لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، راشد بن محمد آل منجم، أن جميع السعوديين في هذه البلاد المباركة أسرة واحدة، قائلا «دوت الخليج واحد، والدين واحد، خلف قيادة واحدة، نذرت نفسها لخدمة دوت الخليج والمواطن».

واستعرض خلال اللقاء الخطة التنفيذية لفرع المركز بالمنطقة، حيث اطلع على تفاصيل برنامج «تبيان» بالتعاون مع إدارة تعليم محافظة شرورة، وبرنامج «نسيج» بجامعة نجران، الذي يتضمن أنشطة حوارية وتدريبية تستهدف أبناء المجتمع.