أمير نجران يستقبل مدير فرع مركز المؤسس للحوار الوطني

واستعرض خلال اللقاء الخطة التنفيذية لفرع المركز بالمنطقة، حيث اطلع على تفاصيل برنامج «تبيان» بالتعاون مع إدارة تعليم محافظة شرورة، وبرنامج «نسيج» بجامعة نجران، الذي يتضمن أنشطة حوارية وتدريبية تستهدف أبناء المجتمع.
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