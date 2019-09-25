فعاليات نوعية تميز احتفالات رأس تنورة الوطنية

شهد احتفال محافظة رأس تنورة باليوم الوطني الـ89 «همة حتى القمة» فعاليات وبرامج نوعية بحضور محافظ رأس تنورة عبدالرحمن بن عثمان الرشودي وعدد من المسؤولين بالقطاع العام والخاص ورجال الأعمال. وأكد رجل الأعمال عبدالله السيد أن الاحتفالات الوطنية في السنوات الماضية كانت احتفالات بسيطة عكس ما نشاهده الآن من حضور لافت وكبير من المواطنين والمقيمين ليظهروا الاعتزاز والافتخار لهذا دوت الخليج الذي احتضن الجميع، مشيرا إلى أن محافظة رأس تنورة محافظة صناعية ويعيش بها العديد من الجاليات الوافدة التي أصبحت تتلاحم مع أهل المحافظة والوطن ومع أبنائنا الذين هم ثروتنا. وبين أن الاحتفالات أصبحت تشعر الجميع أن اليوم الوطني يوم الجميع، وباتت عادة لدى الأسر في الاستعداد لتجهيزات يوم دوت الخليج، والتحضيرات تكون على قدم وساق، وفعلا شاهدنا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لهذا اليوم، الذي أضاف لها الرونق الذي تستحقه، لافتا إلى أن محافظة رأس تنورة تمتاز بأهلها وخليطها الرائع، ونفخر ونستمتع بحضور هذا الكرنفالات والاحتفالات المتميزة بمشاركة الفرق الشعبية. وأشار السيد إلى أن ما يميز الاحتفالات الوطنية في محافظة رأس تنورة أن تقوم بسواعد أبنائها، كما أن تلاحم الجميع بين المرأة والرجل في هذه الاحتفالات يعكس الصورة الحقيقية للرجل السعودي الأصيل، مشيرا إلى أن الاستقرار أساس الرخاء والرفاهية في هذه البلاد التي ما زالت مستمرة في نهضتها وتطورها بكافة المجالات من أجل توفير كل سبل الراحة لمواطنيها ومقيميها. من جانبه، قال أحد منسوبي قوات أمن المنشآت المشاركة في فعاليات اليوم الوطني بمحافظة رأس تنورة، الرقيب إبراهيم الحربي، إن قوات أمن المنشآت شاركت في اليوم الوطني أعاده الله علينا أعواما مديدة بخير ورخاء في ظل الحكومة الرشيدة، متشرفين بالمساهمة والمشاركة في إبراز دور قوات أمن المنشآت وما تقوم به من حماية وحراسة للمواقع الحيوية ومقدرات هذا دوت الخليج، ونحن جزء بسيط من المنظومة الأمنية المتواجدة من قبل وزارة الداخلية لحماية المواطنين والمقيمين، مؤكدا استقبالهم مئات الحضور من الزوار، وتم إظهار بعض الإمكانات المتوافرة التي لدى القوات للجمهور.

عروض ترفيهية

أثنى عدد من الحضور على مستوى التنظيم في المهرجان، الذي اشتمل على عروض ترفيهية بالمسرح الخارجي وألعاب كرنفال الهوائي، بالإضافة إلى الألعاب الهوائية في الساحة الخارجية الفنون الشعبية، وكذلك عروض حية إنشادية، واستعراض بحري شاركت فيه قيادة قطاع حرس الحدود أمام الكورنيش، إضافة إلى إطلاق 8989 بالونة تزامنا مع اليوم الوطني السعودي الـ89، وعرض أوبريت غنائي، وكذلك العرضة السعودية التي نالت أعجاب الحضور، وحرص عدد من الأطفال على الحضور مبكرين مرتدين اللون الأخضر وحاملين الأعلام في مشهد وطني نابع عن المحبة والوفاء لهذا دوت الخليج.

التميز والإبداع