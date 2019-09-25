اليوم الوطني / سفارة المملكة في أوزبكستان تحتفي باليوم الوطني الـ89



طشقند 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفت سفارة المملكة العربية

وتطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم في كلمته خلال الحفل، إلى النهضة التي تعيشها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

01:21ت م

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طشقند 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوزبكستان باليوم الوطني الـ89 وذلك بفندق حياة ريجنسي في طشقند، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجمهورية أوزبكستان جمشيد أنواروفيتش قوتشكاروف وعدد من المسؤولين وأعضاء البرلمان والدبلوماسيين والإعلاميين.وتطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم في كلمته خلال الحفل، إلى النهضة التي تعيشها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.// انتهى //01:21ت م0424

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