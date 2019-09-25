اليوم الوطني / سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان تحتفل باليوم الوطني



إسلام آباد 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي حفل استقبال اليوم في إسلام آباد للاحتفاء بالذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني

حضر الحفل معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني كضيف شرف، وعدد من الوزراء الفيدراليين ووزراء الأقاليم، وأعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين وزعماء الأحزاب السياسية والجمعيات الإسلامية ورجال الدين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السفارة والمكاتب

وفي بداية الحفل عُزف السلام الملكي ، والنشيد الوطني الباكستاني ، ثم ألقى السفير نواف بن سعيد المالكي كلمة بهذه المناسبة بدأها برفع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وبيّن أن يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من عام 1932م تم فيه الإعلان عن توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ومنذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الحاضر وبلادنا تشهد نمواً وتطوراً وتزداد قوة وازدهاراً في كافة المجالات.

وأكد أن اليوم الوطني مناسبة عزيز تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي تشهدها بلادنا ويعيشها المواطن في كافة المجالات في ظل توجيهات ومتابعة من قبل قيادتنا الحكيمة.

وسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة على المستوى الداخلي، والدور الريادي الذي تؤديه بقيادة خادم الحرمين الشريفين على المستوى الإقليمي والدولي، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، والمنجزات الحضارية والتاريخية للمملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - .

واستعرض التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية خصوصاً بعد الزيارة الميمونة التي قام بها سمو ولي عهده الأمين وما تخللته هذه الزيارة من التوقيع على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني وكذلك التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي ستعزز بلا أدنى شك من متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا العام شهد أيضاً زيارات عدة قام بها دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة وذلك لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تطويرها والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

من جانبه هنأ معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني قيادة وشعب المملكة بذكرى اليوم الوطني، مؤكداً أن باكستان ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع المملكة، وأن الشعب الباكستاني ينظر إلى قيادة المملكة بتقدير واحترام، ويكن الحب للشعب السعودي، ولا يمكن مقارنة هذه العلاقة المتميزة التي تحمل أبعاداً إستراتيجية بالعلاقة مع أي دولة أخرى.

هذا وعبر العديد من المسئولين الباكستانيين وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الدين الذين حضروا الحفل عن تهنئتهم للمملكة بهذه المناسبة وتقديرهم للدور الرائد الذي تقوم به على المستويات الإسلامية والعربية والعالمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

وخلال الحفل تم تقديم عرض وثائقي بتقنية الأبعاد الثلاثية تضمن إبراز مسيرة التطور والتنمية التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية، وأوجه النهضة العمرانية والحضارية التي عمت أرجاء الوطن، وما وصلت إليه من تطور ورقي وأمن واستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة، مع تسليط الضوء على العلاقات الوثيقة بين البلدين واللقاءات التاريخية لقيادتي البلدين.

//انتهى//

01:18ت م

0423



إسلام آباد 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي حفل استقبال اليوم في إسلام آباد للاحتفاء بالذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطنيحضر الحفل معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني كضيف شرف، وعدد من الوزراء الفيدراليين ووزراء الأقاليم، وأعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين وزعماء الأحزاب السياسية والجمعيات الإسلامية ورجال الدين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السفارة والمكاتب السعودية التابعة لها وعدد كبير من أعيان ووجوه المجتمع الباكستاني بمختلف فئاته وشرائحه من أكاديميين ومثقفين وإعلاميين ورجال الأعمال وأبناء الجالية العربية المقيمة في إسلام آباد.وفي بداية الحفل عُزف السلام الملكي ، والنشيد الوطني الباكستاني ، ثم ألقى السفير نواف بن سعيد المالكي كلمة بهذه المناسبة بدأها برفع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم.وبيّن أن يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من عام 1932م تم فيه الإعلان عن توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ومنذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الحاضر وبلادنا تشهد نمواً وتطوراً وتزداد قوة وازدهاراً في كافة المجالات.وأكد أن اليوم الوطني مناسبة عزيز تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي تشهدها بلادنا ويعيشها المواطن في كافة المجالات في ظل توجيهات ومتابعة من قبل قيادتنا الحكيمة.وسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة على المستوى الداخلي، والدور الريادي الذي تؤديه بقيادة خادم الحرمين الشريفين على المستوى الإقليمي والدولي، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، والمنجزات الحضارية والتاريخية للمملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - .واستعرض التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية خصوصاً بعد الزيارة الميمونة التي قام بها سمو ولي عهده الأمين وما تخللته هذه الزيارة من التوقيع على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني وكذلك التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي ستعزز بلا أدنى شك من متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا العام شهد أيضاً زيارات عدة قام بها دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة وذلك لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تطويرها والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.من جانبه هنأ معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني قيادة وشعب المملكة بذكرى اليوم الوطني، مؤكداً أن باكستان ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع المملكة، وأن الشعب الباكستاني ينظر إلى قيادة المملكة بتقدير واحترام، ويكن الحب للشعب السعودي، ولا يمكن مقارنة هذه العلاقة المتميزة التي تحمل أبعاداً إستراتيجية بالعلاقة مع أي دولة أخرى.هذا وعبر العديد من المسئولين الباكستانيين وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الدين الذين حضروا الحفل عن تهنئتهم للمملكة بهذه المناسبة وتقديرهم للدور الرائد الذي تقوم به على المستويات الإسلامية والعربية والعالمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وخلال الحفل تم تقديم عرض وثائقي بتقنية الأبعاد الثلاثية تضمن إبراز مسيرة التطور والتنمية التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية، وأوجه النهضة العمرانية والحضارية التي عمت أرجاء الوطن، وما وصلت إليه من تطور ورقي وأمن واستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة، مع تسليط الضوء على العلاقات الوثيقة بين البلدين واللقاءات التاريخية لقيادتي البلدين.//انتهى//01:18ت م0423

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان تحتفل باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.