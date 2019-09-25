اليوم الوطني / سفير المملكة لدى كوبا يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89



هافانا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وذلك بالعاصمة هافانا.

حضر الحفل أصحاب المعالي عضو مجلس الوزراء رئيس المعهد الكوبي للموارد المائية أنطونيو رودريغيز رودريغيز ، ونائبة وزير العلاقات الخارجية الكوبي آنا تيريزا غونزاليس فراغا ومعالي مؤرخ مدينة هافانا أوسيبيو ليال إسبانغلير وعدد من مسؤولي وزارة العلاقات الخارجية والجهات الحكومية الكوبية الأخرى، ورجال الفكر والاعلام، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى جمهورية كوبا.

ورفع السفير المنديل في كلمته التي القاها في الحفل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا عن الفخر بما حققته المملكة من مكانة دولية، إسلامية، وعربية، ودور مؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والاعتزاز بترأس المملكة لمجموعة العشرين في العام القادم.

وتخلل الحفل عرض صور عن ماضي وحاضر المملكة وبرامج وثائقية عن مظاهر النهضة التي تعيشها المملكة.

وقد أعرب الحضور عن تهانيهم للمملكة قيادةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني للمملكة.

// انتهى //

01:05ت م

0420



هافانا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وذلك بالعاصمة هافانا.حضر الحفل أصحاب المعالي عضو مجلس الوزراء رئيس المعهد الكوبي للموارد المائية أنطونيو رودريغيز رودريغيز ، ونائبة وزير العلاقات الخارجية الكوبي آنا تيريزا غونزاليس فراغا ومعالي مؤرخ مدينة هافانا أوسيبيو ليال إسبانغلير وعدد من مسؤولي وزارة العلاقات الخارجية والجهات الحكومية الكوبية الأخرى، ورجال الفكر والاعلام، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى جمهورية كوبا.ورفع السفير المنديل في كلمته التي القاها في الحفل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الوفي، مستحضراً ما قام به مؤسس المملكة وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – في توحيد هذه البلاد، ونشر الأمن والأمان في ربوعها، وانطلاق مسيرة العطاء والتنمية على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكملها من بعده أبناؤه الملوك ـ رحمهم الله ـ ولتتواصل مسيرة التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بخطوات تسابق الزمن، وفق رؤية 2030 التي تمثل بدء مرحلة جديدة من التطوير لاستشراف المستقبل.وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا عن الفخر بما حققته المملكة من مكانة دولية، إسلامية، وعربية، ودور مؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والاعتزاز بترأس المملكة لمجموعة العشرين في العام القادم.وتخلل الحفل عرض صور عن ماضي وحاضر المملكة وبرامج وثائقية عن مظاهر النهضة التي تعيشها المملكة.وقد أعرب الحضور عن تهانيهم للمملكة قيادةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني للمملكة.// انتهى //01:05ت م0420

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