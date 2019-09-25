اليوم الوطني / أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يحتفلون باليوم الوطني الـ 89



جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقام النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون مساء اليوم فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار «همة حتى القمة» .

واشتملت الفعاليات على عروض وفلكلورات شعبية وأوبريت " همة وطن " والعرضة

حضر الاحتفال عدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين .

// انتهى //

01:03ت م

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جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقام النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون مساء اليوم فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار «همة حتى القمة» .واشتملت الفعاليات على عروض وفلكلورات شعبية وأوبريت " همة وطن " والعرضة السعودية وعرض مسرحية ملحمة وطن السعادة وعروض الأطفال تحت إشراف لجنة ثقافة الطفل بجمعية الثقافة والفنون وعدد من القصائد الوطنية .حضر الاحتفال عدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين .// انتهى //01:03ت م0419

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