اليوم الوطني / لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي تُقيم " ديوانية الوطن "



الزلفي 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي ، اليوم في حديقة الطالب " ديوانية الوطن " ضمن برامجها التي تُقيمها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وتناول المشاركين في الديوانية التي أدارها الإعلامي ناصر الحميدي التعبير عن مشاعرهم بتلك المناسبة الوطنية الغالية ، وتحدثوا عن المراحل التي مرت بها البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ، مروراً بأبنائه الملوك – سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله جميعاً – وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وشهدت مداخلة من مدير إدارة العمليات بحرس الحدود بنجران العميد مسعود بن علي الشهراني ، ومداخلة من مدير التعليم بالمحافظة محمد عبدالله الطريقي .

وشارك في الديوانية كل من الوزير المفوض بوزارة الخارجية بدر المقحم ، وأستاذ التاريخ في جامعة الملك سعود البروفيسور سليمان الذييب ، والكاتب محمد القشعمي ، ونائب رئيس جمعية الكشافة البروفيسور عبدالله الفهد ، ورئيس نادي الزلفي وميدان الفروسية بالزلفي سابقاً محمد البدر ، والشاعر عبدالله الدويش.

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