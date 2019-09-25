السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية النمسا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 صباحًا, 25 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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