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شكرا لقرائتكم عقاب الربع وسعد المطلق يقدمان أمسية شعرية مميزة في رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عقاب الربع وسعد المطلق يقدمان أمسية شعرية مميزة في رفحاء
متابعات الخليج 365 - رفحاء
أحيا الشاعران المميزان عقاب الربع وسعد المطلق أمسية شعرية في حب الوطن؛ احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في مركز الاحتفالات في محافظة رفحاء بحضور مميز، فيما أدار الأمسية الإعلامي بدر السوقي.
وغرد الشاعران بأجمل القصائد التي صفق لها الحضور بشكل كبير، حيث تمحورت جل قصائدهم في حب الوطن، ومترنمة بمعاني الولاء والوفاء لقيادته الرشيدة، مستعرضين من خلالها التاريخ العريق والحاضر الزاهر والمستقبل المشرق للمملكة.
وفي ختام الأمسية تم تكريم الشاعرين وعريف الأمسية، شاكرين لهم حضورهم وتفاعلهم مع يوم الوطن.
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