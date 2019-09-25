الكونجرس يمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب ومحاسبته

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونجرس سيمضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاسبته، مضيفة أنه يجب محاسبة الرئيس وما من أحد فوق القانون.

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وأضافت بيلوسي: ترامب اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا الداخلية، وهذا خرق فاضح للقانون.

وتابعت: ما قامت به إدارة ترامب يقوض أمننا القومي.