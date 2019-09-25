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الكونجرس يمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب ومحاسبته
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونجرس سيمضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاسبته، مضيفة أنه يجب محاسبة الرئيس وما من أحد فوق القانون.
وأضافت بيلوسي: ترامب اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا الداخلية، وهذا خرق فاضح للقانون.
وتابعت: ما قامت به إدارة ترامب يقوض أمننا القومي.
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