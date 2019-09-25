2019-09-25

أمطار رعدية وضباب مع غبار على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، والباحة، وعسير ومكة المكرمة.

كما توقعت استمرار لتوقعات تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، وسط نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، والرياض، والشمالية وحائل.