اعصار هيكا يؤثر على أماكن في السعودية..تعرف عليها

قال إبراهيم متعب الحربي، الباحث المتخصص في أحوال المناخ وعضو هيئة التدريس في كلية الأرصاد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن اعصار هيكا سيؤثر على مجموعة من المناطق في المملكة العربية السعودية وهي غرب، وجنوب المملكة، مشيرًا إلى أن المنخفض المداري القوي سيؤدي إلى زيادة سرعة الرياح لأكثر من 119 كيلومتر في الساعة ما يشكل اعصار هيكا الذي يتحرك بصورة دائرية قريبة من الحلزونية.

وأضاف الباحث المتخصص في أحوال المناخ أن اعصار هيكا سيصاحبه مجموعة من الأمطار الغزيرة والرعد، حيث ينتمي إلى الاعاصير الاستوائية التي تتحرك إلى الأماكن المدارسي وقوة الإعصار تختلف ما بين 1 إلى 5 درجات وفق قوة الاعصاء، وتكون بداية من المنخفض العميق وبعدها يصبح عاصفة مدارية يأتي بعدها مجموعة من الأعاصير المختلفة.

سلطنة عمان أول بلد عربي تتأثر من اعصار هيكا

وأشار إبراهيم متعب الحربي إلى أن سلطة عمان شهدت أيضًا تأثرات من اعصار هيكا خلال الساعات الحالية بصورة غير مباشرة، ومن المتوقع أن يزداد التأثير الفعلي مساء اليوم، ويستمر إن شاء الله تعالى خلال اليومين القادمين، واعصار هيكا يعتبر من الدرجة الأولى وسرعته الحالية وفق مركز الاعصار حوالي 120- 130 كيلومتر في الساعة، ووارد جدًا أن يستمر مسار الإعصار غربًا إن شاء الله تعالى.

وأوضح أن السواحل الجنوبية من السلطنة العمانية هي المكان الجغرافي الذي تأثر بصورة مباشرة خاصة جزيرة مصيرة، ومتوقع أن مركز الأعصار يمر من خلال هذه المنطقة مع هطول المزيد من الأمطار والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها خمسة وعخمسن عقدة، وبعدها ستتأثر جنوب وغرب المملكة العربية السعودية بصورة غير مباشرة وبعدها سيتلاشى الإعصار.