شكرا لقرائتكم خبر عن العتيق: رؤية 2030 وضعت السعودية في مُقدِّمة الدول اقتصادياً وسياسياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، حفل استقبال مساء أمس (الاثنين) في العاصمة الأردنية عمّان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، بحضور الأمير رعد بن زيد، والأمير مرعد بن رعد، ورئيس هيئة الأركان للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، وروساء الوزراء السابقين، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والأعيان، والعديد من السفراء المعتمدين لدى الأردن، وشيوخ العشائر الأردنية، وأكاديميين وإعلاميين أردنيين.

وبدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة بالسلامين الوطنيين السعودي والأردني.

واستعرض نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق، في كلمته خلال الحفل، تاريخ المملكة العظيم، مستحضراً ما قام به الملك المؤسس - رحمه الله - وتبعه بعد ذلك أبناءه الملوك البررة.

وأشار إلى أن ما تمر به المملكة من تطور وتقدم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، جعلت مملكة الحزم والعزم في مُقدِّمة الدول اقتصادياً وسياسياً وتنموياً.

Advertisements

وعبَّر العتيق عن الاعتزاز بالمستوى الرفيع من الشراكة الاستراتيجية والنوعية التي وصلت إليها العلاقات التاريخية والراسخة بين الشعبين والقيادتين في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وشدد على ترسيخ العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكتين والشعبين الشقيقين، وتعزيز إدامة التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات، خدمة للعلاقات المشتركة والقضايا العربية والإسلامية التي تسعى قيادتا البلدين لتقديمها كأولويات في مختلف المحافل، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتخلل الحفل استعراضاً لفرقة شعبية سعودية قدمت ألوانا من الفنون الشعبية التراثية التي تُمثِّل مختلف مناطق المملكة.

كما حرصت السفارة على إعداد العديد من الأطباق والأكلات الشعبية السعودية، بالإضافة إلى وجود معرض للحرف اليدوية السعودية، ومشاركة بعض الهيئات والمُلحقيات التابعة للسفارة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.