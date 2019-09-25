شكرا لقرائتكم خبر عن شعارات وطنية ومشاهد تاريخية خلال احتفال سفارة المملكة في نيجيريا باليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوجا)

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بن محمود بوسطجي، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية في العاصمة النيجيرية أبوجا، حضره حاكم العاصمة محمد بيلو، وحاكم ولاية كانو الدكتور عبدالله غاندوجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية زبيرو دادا، وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية في نيجيريا، وسفراء الدول العربية والأجنيبة المعتمدون في الدولة.

وجرى خلال الاحتفال عرض لوحات كبيرة تحمل شعارات وطنية، ومشاهد تعكس تاريخ وحاضر المملكة.

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وعبَّر السفير بوسطجي في كلمة له، عن اعتزاز المواطنين السعوديين بهذا اليوم الغالي على نفوسهم، الذي وحَّد فيه الملك المؤسس - طيب الله ثراه - أجزاء مملكتنا الحبيبة، وما وصلت إليه من تقدم ورخاء وازدهار منذ ذلك الوقت وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وإلى أبناء الوطن الغالي كافة.

وجدد في ختام كلمته التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على المملكة بكل خير وبركة.