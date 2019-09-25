شكرا لقرائتكم خبر عن مرابطون لـ الخليج 365: همتنا كجبل طويق.. وكلمات الملك حافز للثبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

أكد مرابطون على الحد الجنوبي لـ«الخليج 365»، أن كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني، أثارت فيهم الحماس وحفزتهم لبذل المزيد حفاظاً على الوطن وحماية مقدساته، والاعتزاز بمكانته العظيمة بين الأمم.

وأكد الملازم أول محمد الشراري، ورئيس رقباء حسن الخبراني، والرقيب محمد ذيب العتيبي، ووكيل رقيب هادي إبراهيم عداوي، أن المعنويات عالية كما وصفها ولي العهد بجبل طويق.

وأضافوا: «كلمات الملك سلمان تُمثِّل حافزاً لنا في دفاعنا عن الوطن ومقدراته، واحتفال الشعب السعودي الكريم بالأمن والأمان هو احتفالنا».