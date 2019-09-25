شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي في المملكة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

يصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم (الأربعاء) إلى جدة، في زيارة قصيرة لساعات، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي للمهدي.

وقال في بيان له: «يلتقي رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد». وأضاف أن «الزيارة تأتي لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة».