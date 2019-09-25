شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات دبلوماسية وعسكرية في احتفال سفارة المملكة لدى الرباط باليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يوسف حماد (الرباط)

احتفلت سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، مساء أمس (الاثنين)، باليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة، حيث استقبل السفير عبدالله بن سعد الغريري عدداً من الشخصيات المدنية والعسكرية، وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين في العاصمة المغربية، يتقدمهم رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، وعدد من وزراء الحكومة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى الرباط، بالعلاقات الأخوية الجيدة التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما أشاد السفير الغريري بالمشاريع الكبرى لملك المغرب ورؤيته لتحديث وتطوير ونماء المملكة الشقيقة، لافتاً في هذا الإطار إلى مشروع القطار السريع «تي جي في» الرابط بين طنجة والدار البيضاء عبر مدينتي القنيطرة والرباط، ومشاريع الطاقة الريحية ونظيرتها الطاقة الشمسية «نور١» و«نور٢»، ودورهما في إنتاج الطاقة الخضراء النظيفة.