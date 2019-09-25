، "الذيابي" يكشف التأثيرات السلبية للشيشة والسجائر على ارتفاع ضغط الدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصح الجميع بتجنُّب التدخين الإيجابي والسلبي والاعتدال في تناول القهوة

قال طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، لـ"الخليج 365" إن ظاهرة ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة في السعودية؛ إذ يصيب قرابة (51.2 %) من الفئة العمرية ما بين (55-64)، وقرابة 5 ملايين شخص، لديهم ارتفاع ضغط قبل الإصابة بالمرض، بحسب تقرير وزارة الصحة السعودية.

وفي التفاصيل، أوضح "الذيابي" أن التدخين والشيشة وتناول القهوة من العوامل المؤثرة في ضغط الدم لدى الأشخاص الطبيعيين (الأصحاء) والمرضى، وكذلك في دقة نتيجة قياس الضغط، سواء في عيادة الطبيب أو في المنزل.

وأكد أن التدخين يؤدي لارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الأصحاء لفترة قصيرة، وذلك مع كل سيجارة يتناولها المدخن. والارتفاع في الضغط الانقباضي قد يصل إلى قرابة 15 ملليمترًا/ زئبق مدة 15 دقيقة بعد تدخين السيجارة الواحدة.

وأشار إلى أن التدخين السلبي يؤدي كذلك إلى ارتفاع الضغط، لكن بشكل أقل. أما السيجارة الإلكترونية فقد تؤدي إلى ارتفاع طفيف، أو لا يكون لها أثر في الضغط، لكن لا بد من المزيد من الدراسات الطبية حول هذه القضية.

وأضاف: يعدُّ تأثير الشيشة مشابهًا لتأثير السجائر في ضغط الدم، أو ربما أكثر ضررًا؛ إذ أوضحت إحدى الدراسات أن تدخين الشيشة مدة 15-30 دقيقة يرفع الضغط الانقباضي قرابة 3-16 ملليمترًا/ زئبق، والضغط الانبساطي قرابة 2-14 ملليمترًا/ زئبق، ولفترة مؤقتة.

وبيّن أنه على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة من تناول القهوة إلا أنها قد تؤثر في الضغط بشكل مؤقت، ولم يثبت علميًّا أنها سبب للإصابة بالضغط على المدى الطويل. وتختلف درجة ارتفاع مستوى الضغط بعد تناول القهوة من شخص لآخر، وبحسب نوع القهوة، ومدى تركيز الكافيين؛ إذ إن الأشخاص المعتادين على شرب القهوة يكون ارتفاع الضغط لديهم أقل من غير المعادتين عليها.

وأشار إلى أن القهوة ترفع الضغط الانقباضي من 3-15 درجة خلال قرابة ساعتين بعد تناول المشروب، ثم ينخفض الضغط إلى مستواه الطبيعي، بحسب إحدى الدراسات؛ ولهذا يُنصح مرضى ارتفاع الضغط بالاعتدال في تناولها، وتجنبها لمدة ساعة قبل قياس الضغط من أجل دقة أفضل.

ونصح الدكتور "الذيابي" بتجنب التدخين الإيجابي والسلبي للجميع، سواء السجائر أو الشيشة، وخصوصًا مرضى الضغط، إضافة للاعتدال في تناول القهوة من أجل التمتع بصحة أفضل. ولمعرفة مستوى ضغط الدم بشكل أدق لا بد من تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، كالقهوة والامتناع عن تدخين السجائر والشيشة، مدة ساعة على الأقل قبل فحص الضغط.