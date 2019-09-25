محمد بن مسعود - الدمام - على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 12:17 AM Advertisements على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة "العساف" يبحث مع وزير خارجية النمسا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك "العساف" يبحث مع وزير خارجية النمسا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، "العساف" يبحث مع وزير خارجية النمسا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،

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