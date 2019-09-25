، النجم الساحلي التونسي حامل اللقب يودع البطولة العربية للأندية الأبطال من دور32 ،

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ودع فريق النجم الساحلي التونسي، حامل اللقب، منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد خسارته على ملعبه ووسط أنصاره أمام ضيفه شباب الأردن الأردني بهدف دون رد، في إياب دور الـ32.
وحجز شباب الأردن بطاقة في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على بطل النسخة الماضية بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وسجل هدف الضيوف والمباراة الوحيد اللاعب خالد عصام في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وسط محاولات من الفريق التونسي ولكن دون جدوى.
وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء كانت كفيلة بقلب المباراة رأساً على عقب، بواسطة اللاعب أنس محمد، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، تصدى لها بنجاح حارس شباب الأردن.
وانضم شباب الأردن إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، والتي تضم الوصل والجزيرة الإماراتيين والاتحاد السعودي والمحرق البحريني والشرطة العراقي.
كما تأهل فريق القوة الجوية العراقي إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله بهدف لمثله خارج ملعبه مع مضيفه السالمية الكويتي، في إياب دور الـ32، يوم الثلاثاء.
واستفاد الفريق العراقي من فوزه ذهاباً بنتيجة 3-1 على السالمية، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين.
ووضع مبارك الفنيني فريق السالمية في المقدمة مبكراً بهدف في الدقيقة 6، بينما أدرك محمد قاسم التعادل للقوة الجوية في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
النجم الساحلي التونسي حامل اللقب يودع البطولة العربية للأندية الأبطال من دور32صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-24
ودع فريق النجم الساحلي التونسي، حامل اللقب، منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد خسارته على ملعبه ووسط أنصاره أمام ضيفه شباب الأردن الأردني بهدف دون رد، في إياب دور الـ32.
وحجز شباب الأردن بطاقة في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على بطل النسخة الماضية بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وسجل هدف الضيوف والمباراة الوحيد اللاعب خالد عصام في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وسط محاولات من الفريق التونسي ولكن دون جدوى.
وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء كانت كفيلة بقلب المباراة رأساً على عقب، بواسطة اللاعب أنس محمد، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، تصدى لها بنجاح حارس شباب الأردن.
وانضم شباب الأردن إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، والتي تضم الوصل والجزيرة الإماراتيين والاتحاد السعودي والمحرق البحريني والشرطة العراقي.
كما تأهل فريق القوة الجوية العراقي إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله بهدف لمثله خارج ملعبه مع مضيفه السالمية الكويتي، في إياب دور الـ32، يوم الثلاثاء.
واستفاد الفريق العراقي من فوزه ذهاباً بنتيجة 3-1 على السالمية، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين.
ووضع مبارك الفنيني فريق السالمية في المقدمة مبكراً بهدف في الدقيقة 6، بينما أدرك محمد قاسم التعادل للقوة الجوية في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:56 PM
القوة الجوية يتأهل لدور ثمن النهائي على حساب السالمية الكويتي
ودع فريق النجم الساحلي التونسي، حامل اللقب، منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد خسارته على ملعبه ووسط أنصاره أمام ضيفه شباب الأردن الأردني بهدف دون رد، في إياب دور الـ32.
وحجز شباب الأردن بطاقة في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على بطل النسخة الماضية بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وسجل هدف الضيوف والمباراة الوحيد اللاعب خالد عصام في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وسط محاولات من الفريق التونسي ولكن دون جدوى.
وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء كانت كفيلة بقلب المباراة رأساً على عقب، بواسطة اللاعب أنس محمد، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، تصدى لها بنجاح حارس شباب الأردن.
وانضم شباب الأردن إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، والتي تضم الوصل والجزيرة الإماراتيين والاتحاد السعودي والمحرق البحريني والشرطة العراقي.
كما تأهل فريق القوة الجوية العراقي إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله بهدف لمثله خارج ملعبه مع مضيفه السالمية الكويتي، في إياب دور الـ32، يوم الثلاثاء.
واستفاد الفريق العراقي من فوزه ذهاباً بنتيجة 3-1 على السالمية، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين.
ووضع مبارك الفنيني فريق السالمية في المقدمة مبكراً بهدف في الدقيقة 6، بينما أدرك محمد قاسم التعادل للقوة الجوية في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
، النجم الساحلي التونسي حامل اللقب يودع البطولة العربية للأندية الأبطال من دور32 ،
المصدر : الخليج 365
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