، "الجبير": ندرس جميع الخيارات للرد على طهران بعد انتهاء تحقيقات هجوم "أرامكو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد ضرورة إنهاء سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.. وعلى قطر تغيير سياساتها

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير" أمس الثلاثاء إن السعودية ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أوضح "الجبير" في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أنه "وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملَي أرامكو، تأكدنا أن المصدر إيران".

وقال: "نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران". مشددًا على ضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

وأكد أن إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيات حزب الله والحوثي. ميفدًا بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص إيران شامل.

وتابع: "ميليشيات الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على السعودية، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن".

وأشار إلى أنه يتم العمل على كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني. موضحًا أن الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية.

وأفاد بأن إيران تسعى لرفع العقوبات، وبعدها المناورة.. مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف، ويجب تعديله.

وتابع "الجبير": "إيران تحاول التوسع تحت ستار تصدير الثورة إلى المنطقة". مضيفًا: "لم نبدأ الحرب في اليمن؛ إذ دخلنا بعد 9 أشهر لمنع سيطرة الحوثيين".

وقال: "إن قطر بلد جار، لكن يجب أن تغيِّر سياساتها التي بدأتها منذ عام 1996".

مضيفًا: "قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين، وتتدخل في شؤون الدول".