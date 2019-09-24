اليوم الوطني / القنصل العام للمملكة في منطقة ملقا بإسبانيا يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني ال 89 للمملكة



ملقا 25 محرم 1441هـ الموافق 24 سبتمبر 2019م واس

أقام القنصل العام للمملكة في منطقة ملقا بمملكة إسبانيا زياد بن معاشي العطية، في مدينة ملقا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وألقى القنصل العطية خلال الحفل كلمة رحب فيها بالحضور، معبراً عن سعادته بهذا اليوم، وقال إنها ذكرى مجيدة ليوم تاريخي واستثنائي، مشدداً على أهمية معنى هذه المناسبة في قلب كل مواطن سعودي.

وتطرق إلى ما تشهده المملكة من رخاء ونماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار القنصل العام للمملكة في منطقة ملقا إلى أن من ثمار نجاح تطبيق برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 زيادة الكفاءة الحكومية وتعزيز الممكنات الاقتصادية، مؤكداً أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين العام القادم دليل على هذا النجاح.

حضر الحفل، عمدة مدينة ملقا فرانسيسكو لاتوري، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة ملقا، ومسؤولو السلطات المحلية، وممثلو المؤسسات الثقافية والإعلامية.

// انتهى //

00:19ت م

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ملقا 25 محرم 1441هـ الموافق 24 سبتمبر 2019م واسأقام القنصل العام للمملكة في منطقة ملقا بمملكة إسبانيا زياد بن معاشي العطية، في مدينة ملقا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وألقى القنصل العطية خلال الحفل كلمة رحب فيها بالحضور، معبراً عن سعادته بهذا اليوم، وقال إنها ذكرى مجيدة ليوم تاريخي واستثنائي، مشدداً على أهمية معنى هذه المناسبة في قلب كل مواطن سعودي.وتطرق إلى ما تشهده المملكة من رخاء ونماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.وأشار القنصل العام للمملكة في منطقة ملقا إلى أن من ثمار نجاح تطبيق برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 زيادة الكفاءة الحكومية وتعزيز الممكنات الاقتصادية، مؤكداً أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين العام القادم دليل على هذا النجاح.حضر الحفل، عمدة مدينة ملقا فرانسيسكو لاتوري، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة ملقا، ومسؤولو السلطات المحلية، وممثلو المؤسسات الثقافية والإعلامية.// انتهى //00:19ت م0413

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