

أحد المسارحة 25 محرم 1441 الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

بدأت اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية التي نفذها مركز التدريب بمكتب التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث تحت عنوان "أساسيات لغة الإشارة" ، وذلك بقاعة التدريب بالمكتب.

وأوضح رئيس وحدة التدريب بمكتب التعليم بأحد المسارحة والحرث إبراهيم الدغريري أن الدورة التي نفذها المدرب يحي بن محمد عطيف تهدف لتعريف المشاركين فيها بلغة الإشارة والإعاقة السمعية وتعريفهم بمفهوم المعينات السمعية وطرق التواصل مع الصم والبكم ودمجهم مع المجتمع.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.

//انتهى//

23:47ت م

0409





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " أساسيات لغة الإشارة " دورة تدريبية بتعليم أحد المسارحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.